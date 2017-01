Napoleão: ‘reajuste para vereadores tem objetivo de subsidiar gastos de campanha’

Na última semana, o vereador Rodrigo Ramos(PDT) rebateu críticas feitas pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Campina Grande, Jairo Oliveira, que afirmou que os vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande(CMCG) eram covardes em não se pronunciar sobre a aprovação do reajuste salarial e implantação do 13º salário.

Rodrigo também afirmou que Jairo e o ex-vereador de Campina Grande, Napoleão Maracajá(PCdoB), têm ligações e a OAB-CG está a serviço do ex-parlamentar.

foto: Paraibaonline

Durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta quinta-feira(26), Napoleão rebateu as declarações do parlamentar e frisou que foram infelizes.

– Achar que uma instituição importante como a OAB estaria a serviço de qualquer pessoa é levar o debate de forma extremamente rasteira. Todas essas declarações infelizes são motivadas apenas porque estão com perigo de perder mais dinheiro. Se somar o aumento de três mil reais, o salário sairia de R$12 mil para R$15 mil durante quatro anos vai dá o suficiente para muitos bancarem, inclusive, as despesas de campanha. Eu não vejo outro motivo para não ser essa a preocupação. Se viu desesperadamente nisso a possibilidade de recuperar pelo menos uma parte daquilo que foi gasto na campanha – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.