Napoleão Maracajá: “Foi um grande acordão, que não levou em consideração o povo”

Foto: Paraibaonline

“A maioria dos vereadores advogou em causa própria. Uma casa que não ouve o povo deveria ter vergonha de dizer que representa o povo”, bradou ontem, na Rádio Caturité, o vereador e sindicalista Napoleão Maracajá (PCdoB).

O representante do PCdoB lamentou uma recente declaração do vereador-presidente, Pimentel Filho (PSD), na qual ele teria dito que o reajuste aprovado na remuneração parlamentar também foi combinado com alguns vereadores da próxima legislatura.

“Foi um grande acordão, que só não levou em consideração o povo”, protestou o edil.

*fonte: coluna APARTE, do jornalista Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_ aparte/

Da Redação