Na semana pré-carnaval, STTP define percurso para desfile do bloco “Imprensados”

Durante reunião realizada na sede da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), na tarde da última quinta-feira, 26, foi traçado o percurso para desfile do bloco “Imprensados”, que sairá no dia 19 de fevereiro (domingo), como atração do pré-carnaval de Campina Grande. O trio será animado pelo cantor Capilé e o trio Back Stage.

De acordo com planejamento operacional e de monitoramento de trânsito, junto à STTP, o desfile do bloco terá o seguinte itinerário: concentração, a partir das 15h, na rua Inácio Pedro Diniz (Parque da Criança), depois segue pela Praça José Américo (rotatória do Tabernáculo); rua Dr. Severino Cruz; rua Miguel Couto, com chegada na rua Benjamin Constant (Estação Velha).

Em sua nova edição, o Bloco Imprensados será formado por radialistas, jornalistas, publicitários, estudantes e amigos da comunicação, formando uma grande e animada festa de confraternização. O bloco pretende reunir todos os profissionais de imprensa num evento inovador, sadio, seguro e muito animado, sendo mais um feito na realização dos eventos que antecedem o Carnaval Tradição, com apoio da Prefeitura de Campina Grande.

As camisas do bloco já estão à venda na sede da Associação Campinense de Imprensa (ACI), localizada às margens do Açude Velho, em frente ao Instituto São Vicente de Paulo. Os associados da ACI, API, do Sindicato dos Jornalistas e profissionais de imprensa têm descontos para aquisição da camiseta de desfile do bloco. O lote promocional, até dia 05 de fevereiro, custa R$ 70,00 (geral) e R$ 35,00 (sócios da ACI e STERT). Para informações adicionais estão sendo disponibilizados os telefones 3063-2429 ou 98609-5114, com plantão de vendas no final de semana.