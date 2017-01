Na contramão do PMDB, senador vai continuar apoiando Ricardo Coutinho

Nesta quinta-feira (05), o senador Raimundo Lira (PMDB) comentou a divisão estabelecida na legenda em João Pessoa, quebrando a aliança com PSB em prol do projeto do prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

Segundo Lira, apesar da anunciada divisão de alguns nomes fortes do partido, ele se sente prestigiado e não tem intenções de abandonar a coligação.

“Não tenho a menor vontade de sair do PMDB. Eu sou muito prestigiado no PMDB nacional, faço parte da executiva nacional, mas o que aconteceu em João Pessoa foi uma divisão que não rachou o partido. O senador José Maranhão e o deputado Manoel Júnior apoiaram o candidato Luciano Cartaxo e faz parte da base do governo, então, eles não infringiram qualquer tipo de norma partidária”, afirmou.

Raimundo Lira ainda confirmou apoio ao governador Ricardo Coutinho (PSB), expondo nomes fortes dentro do PMDB que também apoiam o socialista e justificando a aliança.

“Eu apoio o governador Ricardo Coutinho, o deputado Hugo Motta, o deputado Veneziano, outros deputados porque o governador pertence ao PSB e é um partido que faz parte da base do governo”, disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação