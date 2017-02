Muro entre EUA e México deve ficar pronto em dois anos

O muro na fronteira entre os Estados Unidos (EUA) e o México deve ser concluído dentro de dois anos, afirmou nesta quarta-feira (1) o secretário americano de Segurança Interna, general da reserva John Kelly, em entrevista ao canal Fox News. Ele disse que “o muro será construído primeiro onde é mais necessário e depois completado.”

O decreto objetivando “garantir a segurança da fronteira sul dos Estados Unidos com a construção imediata de um muro” foi assinado pelo presidente Donald Trump em 25 de janeiro e provocou uma grave crise diplomática com o México.

Trump espera que o país latino pague pelo muro nos 3.200 quilômetros de fronteira, para conter a imigração ilegal. Quase um terço dessa área já conta com barreiras.

O secretário Kelly, que vai supervisionar o planejamento e a construção do muro, disse que a proteção da fronteira incluirá barreiras físicas, equipamentos tecnológicos “e coisas assim”.

Ele ainda declarou que o governo Trump “já dispõe da autoridade” com as regras existentes para iniciar o projeto. O general também se mostrou otimista a respeito do “aspecto financeiro”.

Trump anunciou um projeto que custaria entre US$ 4 bilhões e US$ 10 bilhões, mas para os arquitetos e engenheiros que estudaram o tema a conta será muito maior. O MIT Technology Review, por exemplo, considerou que 1.609 quilômetros de muro custariam entre US$ 27 bilhões e US$ 40 bilhões.

“Acredito que o financiamento virá relativamente rápido”, declarou Kelly, que espera o início da construção em poucos meses.

A Casa Branca pode destinar recursos existentes ao projeto, mas o Congresso, controlado pelos republicanos, tem que aprovar fundos adicionais.