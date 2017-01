Municípios brasileiros devem R$ 100 bilhões ao INSS

Mergulhados na crise, quase 5 mil municípios, ou 89% do total, têm uma dívida bilionária com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destaca o jornal O Estado de São Paulo.

De acordo com a Receita Federal, eles devem R$ 99,6 bilhões em contribuições previdenciárias.

A inadimplência tem levado ao bloqueio de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e inviabilizado o repasse de transferências do governo federal.

A Confederação Nacional dos Municípios defende que o valor seja recalculado, uma vez que inclui débitos já prescritos.

* fonte estadão