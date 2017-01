Mulher é presa em João Pessoa suspeita de tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa terça-feira (17), uma mulher com 2,5 kg de maconha e uma balança de precisão, no bairro do Colinas do Sul, na Capital.

Josiane da Silva Cardozo, de 24 anos, já cumpre pena por tráfico de drogas por meio do uso de tornozeleira eletrônica, mas não usava o aparelho de monitoramento no momento da prisão.

De acordo com o comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Sidnei Paiva, a PM já tinha informações sobre a atuação dela no tráfico local e após denúncias chegou até a acusada.

“Ela já cumpria pena por tráfico de drogas em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e disse que conseguiu tirar o aparelho, sem que ele fosse rompido e assim acionasse a empresa de monitoramento. Desta forma, ela deixava o aparelho em casa e, segundo denúncias, voltava a atuar no tráfico, mas conseguimos prendê-la em flagrante”, disse.

A mulher foi encontrada com a droga quando chegava em casa, na rua Adão Viana Rosa, próximo a uma escola. Parte dos entorpecentes estava escondida dentro da residência. Ela foi apresentada na Central de Polícia Civil, no Geisel.