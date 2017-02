Mulher é presa após assalto a ônibus em Campina Grande

Uma mulher foi detida pela Polícia neste sábado (05) após ser rendida por populares. Ela é acusada de praticar assaltos a um ônibus da empresa Nacional na Avenida Floriano Peixoto, em Campina Grande.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Policiais, a mulher praticava os crimes com uma comparsa que conseguiu fugir.