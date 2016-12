Mulher é morta em cima da própria cama no Sertão

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta em cima da própria cama, na madrugada desta terça-feira, 27, no bairro Alto do Dnocs, em Sousa, Sertão paraibano.

Segundo informações policiais, o suspeito do crime é o companheiro da vítima e a suposta motivação é que ele não estaria satisfeito com o fim do casamento que passava por problemas. O homem está foragido.

Quem acionou a polícia foi a sobrinha do casal que estava na residência. Ela informou que os três foram dormir na noite da segunda-feira e por volta das 4h50 acordou e viu a tia ensanguentada e já morta.

Segundo a Polícia Militar, a jovem disse que não viu quando o suspeito fugiu da casa.

Foram realizadas buscas, mas até o início da manhã ninguém foi localizado.

Da Redação