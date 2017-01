Mulher é baleada em bar na orla de João Pessoa

Foto: Sargento Rogério/Polícia Militar da Paraíba)

Uma designer de 21 anos foi baleada na perna, na madrugada desse sábado(28), após um comerciante sacar uma arma de fogo e dar um tiro durante uma briga na saída de um bar na orla da praia do Bessa, em João Pessoa.

A briga teve início dentro do estabelecimento. Após ter sido expulso do bar, no estacionamento, o suspeito mandou que as pessoas se abaixassem e atirou. A Polícia apreendeu com o suspeito um revólver com seis munições, porém uma delas deflagrada.

Em depoimento à Polícia, o suspeito disse que atirou porque estava se sentindo ameaçado pela multidão do lado de fora do estabelecimento.

A jovem baleada foi socorrida por um carro particular e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ela segue internada e seu estado de saúde é regular.

As informações foram veiculadas no G1 Paraíba.