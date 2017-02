Mudança no comando da Polícia Militar em Campina

A edição desta quinta-feira (02) do Diário Oficial do Estado traz a informação de que o governador Ricardo Coutinho (PSB) promoveu uma mudança no comando da Polícia Militar (PM) em Campina Grande.

A partir de hoje, o 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) passa a ser comandado pelo coronel Lamark Victor Donato. Até então, ele respondia pelo 1º BPM, sediado em João Pessoa.

Foto: Ascom

Já o major Gilberto Felipe (foto), que comandava a PM em Campina Grande, vai assumir a condução do 4º Batalhão, sediado em Guarabira.

Com a mudança, o Batalhão da PM em João Pessoa será comandando pelo tenente-coronel Carlos Roberto Silva de Sena.