MPPB empossa corregedor-geral e integrantes do Conselho Superior

fotos: ascom

Em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), presidida pelo procurador-geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, nesta sexta-feira, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) realizou a cerimônia de posse na Corregedoria Geral e no Conselho Superior da instituição.

O evento ocorreu no Auditório Procurador de Justiça Edgardo Ferreira Soares, localizado no andar térreo do edifício-sede do MPPB, em João Pessoa.

Foram empossados os procuradores de Justiça Luciano de Almeida Maracajá na Corregedoria Geral (reeleito para o cargo no dia 21 de novembro do ano passado); e José Roseno Neto, José Marcos Navarro Serrano, Kátia Rejane Medeiros Lira Lucena, Francisco Sagres Macedo Vieira e Herbert Douglas Targino, no Conselho Superior do MPPB (eleitos no dia 14 de dezembro de 2016).

Ainda no Conselho Superior, foram empossados também os suplentes Valberto Cosme de Lira, Marilene de Mima Campos de Carvalho e José Raimundo de Lima.

Numa sessão bastante prestigiada por autoridades, convidados e parentes dos empossados, a mesa da sessão solene ainda foi composta pelo deputado estadual João Gonçalves (PDT), representando o Poder Legislativo estadual; pelo desembargador Joás de Brito Pereira, representando o Poder Judiciário; e pelo desembargador Romero Marcelo da Fonseca, representando o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Antes das assinaturas do termo de compromisso pelo procurador Luciano Maracajá e dos termos de posse e exercício pelos novos conselheiros, houve a execução do Hino Nacional. Em seguida, o advogado Alexei Ramos de Amorim, representando a Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB), fez o discurso de saudação ao corregedor Luciano Maracajá.

Logo após, o procurador José Roseno discursou em nome dos demais conselheiros empossados:

“A satisfação deste momento é forte (,,,) Mas é bom ressalvar que não se trata de uma conquista pessoal, mas de uma vitória de todos os membros do Ministério Público paraibano”. Para ele, “além de ser guardião das leis, o Ministério Público tem como missão promover a democracia, a cidadania, a Justiça e a moralidade”.

O discurso seguinte foi do corregedor-geral reeleito: “A vida é feita de ciclos. E é preciso que eles se fechem para que outros sejam abertos (…) Nada é eterno (…) Mas este momento é um momento de recomeçar”.

Luciano Maracajá ressaltou que tinha o sentimento do dever cumprido nesses dois anos, enaltecendo que estava preparado para contribuir ainda mais para o crescimento do Ministério Público nos próximos dois anos.

Por fim, o procurador-geral de Justiça, Bertrand Asfora, discursou em saudação aos empossados e já agradecendo pelo empenho de todos os setores e órgãos do Ministério Público durante a sua gestão à frente da instituição.

“As instituições têm alma. E essa alma tem que ser o conjunto de todos os pensamentos dos que fazem a instituição (…) E a base de tudo está no pensamento democrático, ouvindo as divergências (…) E hoje começa um novo ciclo e eu já me preparo para descer na próxima estação”, disse em alusão ao seu último ano à frente do MPPB. “O Ministério Público hoje vive um resplendor autêntico de democracia (,,,) As discordâncias são necessárias para o esclarecimento da verdade”.

A eleição para os novos conselheiros no ano passado foi a primeira totalmente online na história do Ministério Público paraibano, por meio de um sistema disponibilizado na extranet, onde os membros da instituição (procuradores e promotores de Justiça) puderam votar para a escolha dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público da Paraíba (CSMP), relativo ao biênio 2017/2018.

Já o procurador de Justiça Luciano de Almeida Maracajá foi reeleito para o cargo de corregedor-geral do MPPB, para o biênio 2017/2018, por aclamação pelos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça (PGJ) da instituição, em sessão ordinária realizada na sede do MPPB, em João Pessoa.

Da Redação com MPPB