MPF-PB recebe novos procuradores da República

Unidades do Ministério Publico Federal (MPF) na Paraíba receberam novos procuradores da República. Eles obtiveram lotação no estado no último concurso interno de remoção do Órgão e preenchem vagas de procuradores que se mudaram para unidades do MPF dentro do estado e em outras unidades da federação.

A procuradora da República Janaína Andrade de Sousa assume a Procuradoria da República no Município (PRM) de Monteiro (PB) na vaga deixada pelo procurador Renan Paes Félix, que atuará em Ceará-Mirim (RN).

Janaína Andrade traz na bagagem a experiência adquirida em Itaituba (PA), última unidade em que atuou antes de chegar à Paraíba.

O MPF em Sousa (PB) recebe os procuradores Felipe Torres Vasconcelos, vindo do MPF em Araguaína (TO) e Eliabe Soares da Silva, oriundo do MPF em Balsas (MA).

Os dois vão substituir os procuradores Tiago Misael e Djalma Feitosa que deixarão Sousa e passarão a atuar na cidade de Patos (PB).

Em João Pessoa chega o procurador Rodrigo Gomes Teixeira, vindo da Procuradoria da República em Recife.

Assim que retornar de Portugal, onde faz doutorado, o procurador João Raphael Lima, que atuava em Patos, assumirá o comando do MPF em Guarabira (PB).

Já o procurador Edgard Castanheira, que também atuava em Patos, irá para a Procuradoria da República em Maceió (AL), e o procurador João Bernardo da Silva, ex-Procurador Regional Eleitoral na Paraíba, se muda para a Procuradoria da República em Recife.

Retorno – Após 13 anos atuando como Procurador Regional da República perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o procurador Antonio Edílio Magalhães Teixeira retornou à Paraíba.

Desde novembro deste ano, o procurador já atua na Procuradoria da República em João Pessoa, unidade que chefiou no biênio 2003-2004.

Edílio Magalhães estava na chefia da Procuradoria Regional da República na 5ª Região quando, por motivos pessoais, optou por abrir mão da ascensão profissional para voltar ao estado.

Da Redação com Ascom