Mototaxista é assaltado por cliente em Campina Grande

Na manhã desse domingo, 25, um mototaxista acionou a polícia, pois teria sido vítima de assalto.

Segundo informações do boletim do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), o acusado pegou uma corrida até a rua Nelsa Borborema de Sousa, no bairro do Santo Antônio.

No ponto final, o suspeito teria roubado do mototaxista a quantia de R$ 80 e a carteira.

O homem estava armado e trajando uma camiseta preta.

Ele fugiu do local por um matagal.

Da Redação