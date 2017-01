Motorista perde controle e caminhonete capota em CG

Foto: Reprodução/TVPB

Uma caminhonete capotou após a motorista perder o controle do veículo nas proximidades da rotatória do canal do Prado, no bairro Catolé, em Campina Grande.

Populares tiveram que forçar a porta do veículo para retirar a motorista que não ficou ferida.

A motorista informou que tentou desviar de uma moto e acabou perdendo o controle do carro.