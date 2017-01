Motorista atropela agente do Detran durante blitz. Vítima está em estado grave

O agente de trânsito Diogo Nascimento de Souza, de 34 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um veículo esportivo Porsche, na madrugada deste sábado (por volta das 2 horas), no bairro do Bessa, em João Pessoa.

O servidor público atuava em uma blitz da Operação Lei Seca, em frente ao Clube dos Médicos, na avenida Afonso Pena, quando foi atropelado pelo carro que estaria tentando escapar da barreira, desrespeitando a indicação para estacionar.

O motorista fugiu, mas com o impacto do atropelamento a placa do carro (PBX 0909) caiu e foi recolhida pelas autoridades.

A vítima foi levada para o Hospital de Trauma Humberto Lucena, de João Pessoa, onde se encontra em situação considerada gravíssima.

O Detran ainda não confirmou o nome do titular do veículo nem quem era o seu condutor no momento do fato.

Extraoficialmente, as informações dão conta de que o carro pertence a um empresário estabelecido na capital.