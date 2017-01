Motociclista fica ferido após ação de bandidos na BR-230

Foto: Reprodução/Internet

Na noite dessa quarta-feira(25), no trecho da BR-230, na cidade de Riachão do Bacamarte, localizada no Agreste paraibano, motoristas fugiram na contramão da rodovia devido a ação criminosa de bandidos.

Os bandidos teriam assaltado um caminhão baú com eletrodomésticos e conduziam o veículo entre as cidades de Riachão do Bacamarte e Campina Grande. Entretanto, o caminhão foi interceptado pela Policia Rodoviária Federal(PRF).

Após o assalto ao caminhão, condutores de outros veículos que trafegavam na BR-230 tentaram fugir dos criminosos trafegando na contramão resultando na colisão de um carro com uma motocicleta.

O motociclista foi socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nas redes sociais, circularam informações de que estaria acontecendo um arrastão na localidade. Porém, a PRF esclareceu os fatos e deteve os criminosos.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.