Morte de ministro do Supremo prolonga impasse no Tribunal de Justiça da Paraíba

O ex-ministro Teori Zavascki, além de relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, igualmente era o relator da confusão que se instalou em torno da eleição para a presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Diante do fato imponderável, deverá ser mantida a posse, na presidência do TJ/PB, do desembargador Joás de Brito.

Fonte: coluna APARTE, com Arimatea Souza

