Morte de empresária: Polícia já tem um suspeito identificado

Foto: Reprodução/TV Itararé

A delegada de Roubos e Furtos de Campina Grande, Ellen Maria, responsável pelas investigações do latrocínio da empresária Célia Cirne no último sábado, no Centro de Campina Grande, revelou novidades sobre o caso.

Segundo ela, a Polícia Civil já trabalha com uma linha de investigação e já identificou um suspeito do crime.

– A gente vai trabalhar em cima disso para confirmar ou descartar essa suspeita – disse a delegada.

Ellen Maria disse também que a polícia começou a ter acesso a novas imagens de câmeras de segurança do local do crime e com isso avançar nas investigações.

– Esperamos elucidar e dar uma resposta para esse crime bárbaro – disse.

As declarações foram concedidas ao telejornal Itararé Notícias da TV Itararé (canal 18.1, digital, e 19, analógico, em Campina).

Da Redação