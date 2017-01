Morre agente do Detran-PB vítima de atropelamento em JP

O agente do Departamento de Trânsito da Paraíba, Diogo Nascimento de Souza, teve morte confirmada na noite deste domingo.

Ele foi internado no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena desde a madrugada do sábado (21) quando foi atropelado no bairro de Manaíra.

Em nota, a unidade hospitalar explicou que no início da noite foram realizados novos exames, que mostraram não mais haver fluxo cerebral, confirmando-se, portanto, o óbito do paciente.

O delegado Marcos Paulo Vilela confirmou, ainda no sábado, a identidade do dono do veículo como o empresário Ricardo de Oliveira Carlos da Silva e o condutor do veículo no momento do atropelamento como o filho dele, Rodolpho.

Veja a nota do hospital, na íntegra:

NOTA

“O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, informa que o paciente Diogo Nascimento de Souza, vítima de atropelamento, veio a óbito às 18 horas deste domingo (22).

No início da noite, foram realizados novos exames, que mostraram não mais haver fluxo cerebral, confirmando-se, portanto, o óbito do paciente.

O hospital informa também que comunicou aos familiares no início da noite e vem prestando assistência aos mesmos”.

Sabrina Bernardes

Diretora Geral Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena

*Com informações da TV Tambaú