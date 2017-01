Moradores fazem protesto e interditam BR-230, no Cajá

Foto: Reprodução/TVCB

Moradores do distrito do Cajá, interditaram a BR-230 no sentido Campina Grande João Pessoa, nesta quarta-feira (18).

Eles protestaram pedindo justiça para ocaso de um menino que foi morto atropelado por um motociclista que estava na contramão.

Os manifestantes cobraram que seja implantada uma lombada eletrônica no trecho onde se concentrou o protesto.