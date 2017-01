Morador de rua é agredido e esfaqueado em Campina Grande

Um morador de rua foi espancado e esfaqueado na manhã desta terça-feira (24), na avenida Elpídio de Almeida, bairro do Catolé, em Campina Grande.

A vítima contou à Polícia Militar que três homens se aproximaram dele e começaram a agredi-lo com socos e pontapés. Os três criminosos, além de agredir o rapaz, ainda o feriram com golpes de faca no braço.

Segundo as informações do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, a vítima não corre risco de morte.

A polícia realizou buscas no local, mas não encontrou nenhum suspeito.