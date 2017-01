Missa em Ação de Graças antecede posses de prefeito, vice e vereadores em Campina

Uma missa de ação de graças, a ser realizada neste domingo, 1º, às 10h, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Campina Grande, vai anteceder as solenidades de posse dos mandatos eletivos (Executivo e Legislativo) municipais para o quadriênio 2017-2020.

O convite para a população campinense parte do prefeito reeleito Romero Rodrigues, do vice-prefeito eleito Enivaldo Ribeiro e dos vereadores eleitos e reeleitos.

A solenidade de posse dos 23 parlamentares que vão integrar a Câmara Municipal a partir do novo ano está marcada para as 14h, no plenário da “Casa de Félix Araújo”.

Já a solenidade de posse do prefeito e do vice-prefeito ficou agendada para as 17h, no Teatro Municipal Severino Cabral.

“Começar o novo ano com os amigos, agradecendo a Deus pelas vitórias alcançadas e pela renovação de esperanças por dias melhores é um privilégio que se torna ainda mais especial quando compartilhado”, registrou o prefeito Romero Rodrigues.

Codecom/CG