Missa em ação de graças abriu solenidade de posse da nova Mesa Diretora do TJPB

foto: ascom

Foi iniciada, na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, a programação de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba para o biênio 2017/2018 – desembargadores Joás de Brito Pereira Filho (presidente), João Benedito da Silva (vice-presidente) e José Aurélio da Cruz (corregedor-geral de Justiça).

Uma missa de Ação de Graças foi celebrada na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, presidida por Dom Genival Saraiva (administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba) e concelebrada pelos monsenhores Ivônio Cassiano, João Eudes, Robson de Melo e Padre Bosco Nascimento.

Durante a celebração, o desembargador Joás Filho deu um testemunho de fé aos presentes, de quando um problema de saúde em seu filho recém-nascido, e o mesmo foi curado.

“Foi uma verdadeira prova do amor de Deus em minha vida”, ressaltou. Em seguida, ele relembrou dos momentos que antecederam a ascensão ao cargo de desembargador, ainda em 2007, quando em meio às orações, disse ter sentido “vontade de ser luz no Tribunal”, e aceitou a missão. “E hoje, entrego o mandato nas mão do Senhor, que abriu essa porta para mim”, ressaltou.

Um dos pontos altos da celebração foi uma homenagem prestada ao desembargador Joás, pela sua filha, Ana Carolina, que cantou “Deus é Deus”, de autoria de Delino Marçal. Além disso, o juiz José Hercy Pontes de Alencar, do Estado do Ceará, foi o comentarista da missa.

Estiveram presentes os magistrados, além de autoridades do Estado e do Município, familiares, amigos e servidores da Justiça.