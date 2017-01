Missa dará início a programação de posse da nova Mesa Diretora do TJPB

Uma missa em Ação de Graças, na manhã desta quarta-feira (1º), dará início a programação da posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba para o biênio 2017/2018.

A cerimônia religiosa, que será celebrada pelo Monsenhor Ivônio Cassiano, às 10h, ocorrerá na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, Praça Dom Ulrico, Centro, em João Pessoa.

A nova mesa diretora do Judiciário estadual, que vai conduzir a Corte Comum durante os próximos dois anos, é composta pelos desembargadores Joás de Brito Pereira Filho (presidente), João Benedito da Silva (vice-presidente) e José Aurélio da Cruz (corregedor-geral de Justiça).

Já a solenidade de posse, às 16h, será realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), ‘Centro Cultural Ariano Suassuna’, no bairro de Jaguaribe.

Durante a solenidade de posse, a nova mesa diretora será saudada pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que falará em nome do Judiciário estadual. Pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, falará o advogado Luciano Alencar de Brito Pereira.

Já em nome do Ministério Público do Estado a saudação será feita pelo procurador Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos.