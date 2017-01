Ministro vistoria Transposição em Monteiro. Marca a data da entrega. Veja o video

Mostrando-se otimista, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, visitou as obras da transposição das águas do Rio São Francisco, no Eixo Leste, localizada no município de Monteiro, acompanhado do prefeito municipal de Campina Grande, Romero Rodrigues, na tarde desta terça-feira, 18.

Segundo o representante do Governo Federal, 96% das obras do trecho estão concluídas, onde o trabalho ocorre em ritmo acelerado em três turnos, para garantir que até o último dia de fevereiro as águas cheguem até o reservatório de Monteiro.

– O cronograma da obra está sendo monitorada diariamente, viemos acompanhando o andamento das estações de bombeamento – relatou durante a visita.

Com empolgação, o ministro informou que houve o sangramento do reservatório de Braúnas, já havendo o bombeamento para o reservatório de Mandante.

Sobre os esgotamentos sanitários, depositados no Rio Paraíba, via de passagem das águas até os reservatórios, Helder informou que o Ministério está atuando juntamente com os municípios, para que a água ofertada chegue tanto em quantidade, bem como adequada para consumo, garantindo a saúde da população.