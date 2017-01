Ministro visita hoje obras da transposição. Chegada da água será antecipada

O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, vai estar às 11 horas de hoje na cidade de Monteiro para inspecionar a evolução dos trabalhos da transposição.

Técnicos do Ministério informaram ao procurador Francisco Sagres (foto) do Ministério Público do Estado, que águas estarão em Monteiro no dia 28 de fevereiro.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_ aparte/