Ministro vem a Campina na próxima semana para falar sobre a Transposição

Foto: Ascom

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) confirmou nesta terça-feira (24) que o Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, vai estar na próxima segunda-feira (30) em Campina Grande, participando de um evento na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – Fiep, a partir das 16h.

O encontro, segundo Lira, terá a presença de entidades representativas da cidade, a exemplo da própria Fiep, Associação Comercial e Empresarial – ACCG, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, dentre outras. “Já fizemos o contato com o presidente Buega Gadelha, que se dispôs a receber o Ministro na Fiep, com toda a sua comitiva e os interessados nesta grande questão da transposição”.

Raimundo Lira disse que o evento é muito esperado pelas entidades de Campina Grande, por ser uma oportunidade para que o Ministro possa detalhar o projeto de transposição e falar sobre a chegada das águas ao Açude Epitácio Pessoa. Lira também falou da importância da transposição para todo o Compartimento da Borborema.

“Campina Grande, em todo o Nordeste brasileiro, está entre as prioritárias no projeto da transposição. Pela sua importância, com mais de 400 mil habitantes e, sobretudo, por ter a sua questão emergencial. A transposição vai atender a toda a cidade e os municípios próximos que são abastecidas pela Barragem de Boqueirão”, disse o senador.