Ministro na FIEP: “Dia 6 de março faremos a entrega da água do São Francisco à PB”

Foto: Ascom

“No próximo dia 6 de março faremos a entrega da água do São Francisco à Paraíba, em cerimônia na cidade de Monteiro”.

A afirmação do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, foi feita durante evento de prestação de contas sobre o fim das obras do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, nesta segunda-feira (30), em Campina Grande (PB).

Na ocasião, o ministro também falou dos investimentos feitos durante sua gestão e anunciou repasses federais de R$ 22,3 milhões para obras hídricas no estado e para o abastecimento de água, por meio de carros-pipa, à população do município.

Os anúncios fazem parte do conjunto de medidas do Governo Federal para apoiar as regiões que sofrem com a seca prolongada.

Primeiro, o ministro apresentou um balanço dos investimentos realizados desde que assumiu o Ministério, em maio de 2016, período em que os pagamentos federais para ações que visam ao aumento da oferta de água nos estados do Nordeste foram ampliados em 21,2%.

“Nós estamos aqui mostrando à sociedade de Campina Grande e de toda a Paraíba os investimentos que o Governo Federal está realizando em parceria com os municípios e com o Estado, sinalizando os prazos de entrega das obras e seus benefícios, para fazer o enfrentamento e garantir a convivência com a seca”, afirmou o ministro Helder Barbalho.

Do montante de R$ 22,3 milhões, já foram autorizados hoje (30) o empenho e a transferência de R$ 11,1 milhões, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

O recurso será utilizado na construção de três adutoras de engate rápido que atenderão os municípios de Pilões, Diamante, Boa Ventura, Jericó e Mato Grosso. Cerca de 16 mil pessoas serão beneficiadas.

Os outros R$ 2,7 milhões são destinados à contratação de 50 caminhões-pipa que irão garantir o abastecimento de mais de 380 mil pessoas em Campina Grande.

O ministério ainda irá liberar mais R$ 11,2 milhões para a implantação dos sistemas adutores de São José de Piranhas e Piancó.

O ministro Helder Barbalho atendeu a uma das determinações do presidente da República, Michel Temer, de disponibilizar todo o apoio necessário para reduzir os danos e prejuízos causados pela seca nos estados do Nordeste.

Uma das mais importantes obras hídricas da Paraíba, a Vertente Litorânea, que receberá e distribuirá água do Projeto São Francisco, registrou um aumento de 65% nos repasses nos últimos oito meses, totalizando R$ 91,2 milhões.

Para ações da Defesa Civil Nacional, voltadas ao abastecimento emergencial de água como a operação carro-pipa, foram repassados R$ 2,8 milhões e mais R$ 13,2 milhões para a implementação do sistema adutor de Itaporanga/Nova Olinda/Pedra Branca.

Foto: Ascom

Outros investimentos: R$ 2,7 milhões para o sistema adutor Natuba, R$ 5 milhões para o sistema integrado de abastecimento de água do Retiro e R$ 4 milhões para o sistema adutor Boqueirão. Além disso, foram pagos R$ 5,4 milhões para a construção de açudes no estado.

Antes de chegar a Campina Grande, o ministro Helder Barbalho realizou vistoria nas duas últimas estações de bombeamento do Eixo Leste do Projeto São Francisco, em Sertânia (PE).

Já no estado paraibano, o ministro fez inspeções nas barragens Poções, em Monteiro, e Camalaú, no município paraibano de mesmo nome.

Esse conjunto de obras vai garantir que as águas do `Velho Chico´ cheguem à Paraíba.

“Hoje inauguramos a EBV-3 com o presidente Michel Temer. Depois, pude vistoriar as estações do final do Eixo Leste e também as obras no açude Poções e Camalaú – serviços que estão sendo feitos com o Governo do Estado – para que no prazo limite do mês de abril as águas do São Francisco possam atender a região de Campina Grande”, concluiu o ministro.