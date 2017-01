Ministro dos Transportes vem à Paraíba em fevereiro

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, desembarca na Paraíba no dia 20 de fevereiro para inspecionar o início das obras da terceira faixa na BR-230 no trecho entre Cabedelo e Oitizeiro, com extensão de 26,60 quilômetros.

O início dos trabalhos da terceira faixa, que terá um investimento de R$ 255.499.965,86, está previsto para o dia 13 de fevereiro.

De acordo com o deputado federal Wilson Filho (PTB), que se reuniu nesta terça-feira (31) com o ministro Quintella, em Brasília, está previsto na obra, além da construção da terceira faixa, a instalação de 14 viadutos, 14 passarelas e vias laterais e acostamentos em todo o trecho de Cabedelo a Oitizeiro.

“O ministro nos garantiu, durante a audiência, que o Ministério vai se empenhar para executar a obra em até três anos. Essa terceira faixa vai funcionar como via de escoamento do Porto de Cabedelo e também como forma de desafogar o trânsito em várias avenidas da cidade. Por isso, a obra será fundamental para que o problema da mobilidade urbana seja resolvido em João Pessoa”, destacou o deputado.

Para Wilson Filho, que apresentou emenda parlamentar para a obra junto ao Orçamento da União 2017, a intervenção vai garantir mais acessibilidade e maior facilidade no escoamento de produtos pelo Porto de Cabedelo. De acordo com ele, a obra deve ficar pronta num prazo de três a quatro anos.

A terceira faixa entre Cabedelo e Oitizeiro tem como proposta adequar o trecho rodoviário compreendido entre o KM-0 e KM-28 da BR-230, tais como alterações de características geométricas do traçado em planta ou perfil e em seção transversal. Também prevê o alargamento de plataforma e de acostamentos ou duplicação da pista.