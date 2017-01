Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil visitará o Porto de Cabedelo

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, realizará uma visita ao Porto de Cabedelo, no próximo mês de fevereiro.

Ele confirmou sua viagem à Paraíba durante reunião com a presidente da Companhia Docas da Paraíba, Gilmara Temóteo, nesta quarta-feira (12), em Brasília.

“Pautas importantes estão em andamento e em breve teremos a concretização da renovação do balizamento no porto paraibano”, adiantou Gilmara Temóteo, logo após a audiência com o ministro Maurício Quintella, da qual também participaram a superintendente da Suplan, Simone Guimãraes; Gilka Spinelly, chefe de gabinete da Suplan; e Wilson Santiago.

A presidente da Companhia Docas da Paraíba teve dois dias de agenda em Brasília, objetivando investimentos que tragam melhorias ao Porto de Cabedelo.

A descentralização das licitações das áreas passíveis de arrendamento dos Portos Organizados; sinalização náutica do canal de acesso; a autorização da expansão dos terminais de derivados de petróleo; a dragagem do canal de acesso e arrendamento de áreas portuárias estiveram na pauta dos encontros.

Na terça-feira (10), a reunião de trabalho foi na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). No encontro com o diretor da agência reguladora, Mário Povia, e empresários, discutiu-se a viabilização do arrendamento de uma área que possibilitará investimentos de aproximadamente R$ 2,5milhões em área do Porto de Cabedelo, contribuindo com um acréscimo na movimentação de cerca de 8.000m3 granéis líquidos.

Silos metálicos – O Porto de Cabedelo, em conjunto com empresas arrendatárias, dispõe de silos metálicos com capacidade para armazenar aproximadamente 100.000 toneladas de grãos.

Esses silos estão aptos a armazenar trigo, milho, arroz, malte de cevada, soja, arroz, dentre outros grãos vegetais.

“Realizamos a operação portuária e abastecemos os silos direto dos navios, de forma mecanizada via esteiras transportadoras, elevadores de canecas, balanças de fluxo dentre outros equipamentos e não há um padrão de média de dias de armazenagem, trabalhamos de acordo com a necessidade de nossos clientes”, explica Alexandre Demito, gerente do Terminal de Grãos da Top Log Transportes e Operações Portuárias.

O Porto de Cabedelo também está utilizando dois armazéns infláveis instalados nos berços 103 e 105 para armazenar trigo. Cada armazém inflável mede 1.600m2 com capacidade de armazenamento de aproximadamente 2.300 toneladas de trigo.

Da Redação com Secom/PB