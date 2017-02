Ministro do STF defende a legalização da maconha

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem a legalização da produção, da distribuição e do consumo da maconha como forma de aliviar a crise no sistema penitenciário, destaca o jornal o Globo.

Foto: Ascom/ STF

“E, se der certo com a maconha, acho que deve passar para a cocaína e quebrar o tráfico mesmo”, adiantou.

Especialistas a favor da liberação elogiaram a posição do ministro, referente a um caso que começou a ser julgado em 2015 e que foi interrompido ano passado por pedido de vista.

*fonte: oglobo