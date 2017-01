Ministro do Supremo comenta a proximidade de colega da cúpula do Executivo

Ao comentar o encontro do presidente Michel Temer com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, realizado esta semana, o ministro do STF Marco Aurélio Mello afirmou que os magistrados sabem diferenciar seus trabalhos jurídicos com os relacionamentos pessoais, e que o encontro “não prejudica em nada”.

http://paraibaonline.net.br/ariblog/ministro-do-supremo-comenta-a-proximidade-de-colega-da-cupula-do-executivo/