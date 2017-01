Ministro da Integração participará de encontro na FIEP em Campina, afirma Rômulo

O deputado federal Rômulo Gouveia(PSD) falou, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta quarta-feira(25), sobre a visita do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, na próxima segunda-feira (30) à cidade.

O parlamentar contou que nessa terça-feira (24) esteve reunido com Helder e elencou pontos referente às obras da transposição do Rio São Francisco. Dentre eles, a possibilidade do ministro vistoriar as obras complementares que estão sendo realizadas na Paraíba.

– Tratei com o ministro do apoio do Dnocs para vários municípios que estão em situação emergencial, e espero que ele possa anunciar a liberação dos recursos do plano emergencial apresentado pelo prefeito Romero e pela Defesa Civil de Campina, que foram inicialmente R$12 milhões, e houve a garantia tanto do ministro, como do presidente Michel Temer, de liberar inicialmente R$ 7 milhões – ressaltou.

Além disso, Rômulo propôs a Barbalho a perfuração e canalização de água em aquífero localizado na bacia do Rio do Peixe com o objetivo de beneficiar o Sertão paraibano, que provavelmente terá as águas da transposição no final deste ano.

Segundo o deputado, na próxima segunda-feira o ministro estará em Campina Grande às 15h e às 16h participará de encontro realizado na FIEP.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.