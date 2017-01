Ministro da Integração: “Nós estamos conseguindo antecipar prazos”

Foto: Ascom

A terceira estação de bombeamento (EBV-3) do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Floresta (PE), entrou em operação nesta segunda-feira (30), após acionamento feito pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

A estrutura vai impulsionar a água por mais 60,9 quilômetros rumo à Paraíba e Pernambuco.

Durante o evento, o ministro reafirmou o compromisso do Governo Federal de cumprir prazos e antecipar o cronograma de entrega das águas do Projeto, além de garantir que o estado paraibano já receberá a água do ‘Velho Chico’ na primeira semana de março, em Monteiro (PB).

“Nós estamos conseguindo antecipar prazos, o que na história deste país é algo totalmente destoante. Estaremos no próximo mês de fevereiro inaugurando as estações de bombeamento quatro, cinco e seis e, já na primeira semana de março, fazendo a tão sonhada chegada da água do São Francisco até o estado da Paraíba”, afirmou o ministro Helder Barbalho, ao destacar a orientação do presidente Michel Temer de olhar com prioridade para o Nordeste, especialmente para as regiões mais afetadas por períodos de seca.

Em seu discurso, inclusive, o presidente Michel Temer assegurou a inauguração, ainda em 2017, do Eixo Norte – que levará água para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, parte da Paraíba e de Pernambuco.

Na cerimônia também foram assinadas duas Ordens de Serviço no valor de R$ 40,4 milhões para o início do Ramal do Agreste, obra que vai garantir o abastecimento de 72 cidades pernambucanas com as águas do rio São Francisco.

Com orçamento total de R$ 1,2 bilhão, o empreendimento terá 70,8 quilômetros de extensão, incluindo canais, túneis, aquedutos, estação de bombeamento e barragens.

“São investimentos federais que garantem efetividade ao Projeto de Integração, para que a água seja entregue às companhias de abastecimento e, consequentemente, chegue às torneiras do povo”, frisou.

Ainda nesta segunda-feira (30), o ministro e equipes técnicas da Pasta fizeram vistorias às estações de bombeamento EBV-5 e EBV-6 do Eixo Leste, em Sertânia (PE); à barragem de Poções, em Monteiro (PB); e à barragem de Camalaú, localizada no município de mesmo nome, na Paraíba.

Os empreendimentos são estratégicos para que a água do ‘Velho Chico’ continue avançando rumo à Paraíba e em Pernambuco.

No início da noite, em Campina Grande (PB), o ministro fez prestação de contas sobre o andamento das obras do Projeto de Integração à sociedade, autoridades locais e parlamentares.