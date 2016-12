Ministro da educação libera recursos para seis escolas técnicas e campus do IFPB

Em visita a Paraíba o ministro da educação Mendonça Filho (DEM) assinou liberação de recursos para a construção de seis novas escolas técnicas em parceria com o governo do estado.

A primeira parcela a ser recebida é de R$ 9,8 milhões. As escolas vão ser construídas em Campina Grande, Guarabira, Itaporanga, Patos, Serra Branca e Sousa.

Além das escolas técnicas o ministro anunciou também a liberação de 10 milhões para a construção de um Campus do IFPB na cidade de Santa Luzia, localizada no sertão do estado.

O campus tem até dois anos para ser construído e deve oferecer vagas em cursos de Energias Renováveis e Engenharia de Minas.

Mendonça anunciou a vinda do IFPB em visita a Santa Luzia na manhã desta quarta-feira (28).

Acompanhado do governador Ricardo Coutinho (PSB) e do deputado Efraim Filho (DEM), o ministro esteve presente na solenidade de apresentação do IFPB na cidade.

Em conversa com a imprensa, Mendonça frisou a importância da instalação do Instituto na cidade afirmando que o mesmo trará oportunidades para os jovens do município e região.

– É uma ação muito importante para os jovens e representa uma grande oportunidade de empregabilidade, de facilidade, de acesso ao mercado de trabalho e se soma a outras iniciativas que lançamos hoje na Paraíba, como por exemplo, seis escolas técnicas que receberão apoio do governo do federal para que possam ser implementadas em seis importantes municípios paraibanos – ressaltou.

O deputado Efraim Filho também comemorou a chegada do ensino superior público na cidade lembrando ainda que além do IFPB, o governador também assinou licitação para reforma de uma escola estadual na cidade.

– O IFPB vem com cursos como engenharia da mineração e renováveis que são vocações da economia local. O governador Ricardo Coutinho assina também a licitação da reforma e construção do ginásio da escola Coelho Lisboa, ou seja, Temos aqui investimentos estruturantes que são capazes de mudar a cara da cidade, melhorar a educação e gerar emprego e renda para o nosso povo – comemorou.

Da Redação