Ministro da Ciência e Tecnologia visita a Paraíba

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, se reúne nesta quinta-feira (12), com representantes dos setores das ciências e tecnologias do Estado da Paraíba.

O deputado Rômulo Gouveia (PSD) destacou que o ministro vai conversar com as Universidades, Insa e Institutos Federais, para estabelecer parcerias, já que Campina Grande é um polo tecnológico.

O encontro vai contar com a presença dos prefeitos de Campina Grande e João Pessoa, Romero Rodrigues e Luciano Cartaxo.

Também estarão presentes deputados federais, o diretor do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Salomão Medeiros, além de contar com a presença da presidente do Conselho de Secretários Nacionais para Assuntos de Ciência e Tecnologia e Inovação, Francilene Garcia, e outras autoridades.

