Ministro apresentará na Fiep cronograma do Projeto de Integração do São Francisco

foto: Abr

Nesta segunda-feira dia 30, às 16h o ministro Hélder Barbalho participará de um evento na FIEP, que terá a presença de entidades representativas da cidade. Na ocasião ele apresentará para os participantes, como está o andamento das Obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF e anunciará ações para minimizar os efeitos da seca na Paraíba.

Até o mês de dezembro, o Projeto de Integração do Rio São Francisco apresentava mais de 94% de conclusão, sendo 93,4% no Eixo Norte e 96,4% no Eixo Leste.

Na reta final, o Projeto possui em torno de 5,6 mil trabalhadores contratados para atuarem nos dois eixos de transferência de água – Norte e Leste. São mais de 2,3 mil máquinas em operação ao longo dos 477 quilômetros de extensão do empreendimento.

Já entre as medidas para reduzir os efeitos da seca na Paraíba, deverá ser anunciado o apoio do DNOCS para vários municípios que estão em situação emergencial, a liberação dos recursos do plano emergencial, algo em torno de R$ 7 milhões.

Está prevista ainda a perfuração e canalização de água em aquífero localizado na bacia do Rio do Peixe com o objetivo de beneficiar o Sertão paraibano.

As águas da transposição do Rio São Francisco devem chegar à cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, no dia 28 de fevereiro deste ano, o anúncio foi feito pelo ministro durante a sua última visita realizada à Paraíba, no dia 18 de janeiro.

A data está sendo anunciada com base em uma determinação feita pelo próprio Ministério, depois da viabilização do empréstimo de quatro sistemas de motobombas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que vão acelerar a chegada da água.

As motobombas instaladas em estações ao longo do estado de Pernambuco vão impulsionar a água até o túnel que leva a transposição até Monteiro, na divisa com o vizinho estado de Pernambuco.

A previsão da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA é que até o dia 15 de abril, as águas do Rio São Francisco cheguem ao açude de Boqueirão.