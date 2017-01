Meteorologista projeta quando chuvas se intensificarão no Cariri e Sertão da PB

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O meteorologista da Aesa, Lindemberg Lucena, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, falou que a previsão climática para os três primeiros meses do ano nas regiões do Cariri e Sertão paraibano é de chuvas dentro da normalidade.

Lindemberg falou que provavelmente nestas regiões as chuvas se intensificarão a partir da segunda quinzena do mês e fevereiro ou início de março.

De acordo com ele, as chuvas que já estão caindo nestas regiões são fruto da atuação do fenômeno Vórtice Ciclônico de Altos Níveis.

– Dependendo da localização, esse fenômeno pode ser favorável à chuva quanto para inibir a chuva em outros locais – explicou.

Uma reunião de meteorologistas do Nordeste será realizada na próxima semana no Ceará para uma nova avaliação climática.

Da Redação