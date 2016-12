Meteorologista da Aesa prevê chuvas para 2017

O meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), Alexandre Magno, comentou sobre a previsão de chuvas na Paraíba para 2017 e disse que o Oceano Atlântico está apontando posição favorável para que o primeiro trimestre do ano seja de boas chuvas e recargas no Estado.

Ele citou que as chuvas estão tendo início pelo Maranhão, Piauí e logo depois chegam à Paraíba.

– Esse ano é a melhor condição dos últimos quatro anos. O Atlântico tende a ficar favorável, desde novembro ele vem evoluindo e as condições convergiram para que esse quadro seja favorável. De acordo com a previsão, as chuvas devem se manter próximas à média histórica – colocou.

Alexandre mencionou que o volume de chuvas deve ficar maior a partir do mês de março, que é o período onde as chuvas costumam ocorrer com maior intensidade.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação