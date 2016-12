Meteorologia prevê inverno regular com possibilidade de boas recargas em Boqueirão

O gerente de meteorologia da Aesa, Alexandre Magno, revelou que a tendência climática para os três primeiros meses de 2017 é de ocorrências de chuvas dentro do normal.

Ainda segundo ele, há uma possibilidade de melhoria nesse quadro a partir do mês de março, justamente dentro do período chuvoso do semiárido.

– Deveremos ter uma possibilidade muito boa de recargas para o açude de Boqueirão – disse Alexandre.

As declarações foram concedidas ao telejornal Itararé Notícias da TV Itararé (canal 18.1, digital, e 19, analógico, em Campina).

