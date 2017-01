Meta da PMCG é pavimentar 400 ruas com recursos próprios até 2020

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, assegurou nesta terça-feira, 17, que o governo municipal vai pavimentar mais de 400 ruas até o final de 2020. Segundo ele, a meta é melhorar as condições de infraestrutura da cidade, pois em 2013 um levantamento apontava a necessidade de se pavimentar um total de mil ruas em Campina Grande, tanto na zona urbana, quanto na rural.

Explicou, durante entrevista à TV Paraíba na manhã desta terça-feira, 17, que por isso, o Município já viabilizou, de 2013 a 2016, a pavimentação de 400 ruas, devendo o ritmo deste tipo de obra ser mantido até o final desta segunda gestão.

Para alcançar a sua meta, a gestão está desenvolvendo a terceira etapa do Programa Cresce Campina, desenvolvido por pastas como as Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos. Em 2017, o ponta pé inicial das obras acontece pelas ruas Francisco Camilo e Padre Anchieta, ambas no bairro do Catolé.

Este esforço é desenvolvido pela municipalidade com o emprego de recursos próprios, mas também já houve o apoio do governo federal por conta de emendas aprovadas no Congresso Nacional de autoria do senador Cássio Cunha Lima.

Conforme projeção do prefeito, a partir de agora serão beneficiadas comunidades como o bairro do Tambor (Rua 24 de maio); Alto Branco, nas proximidades do Jardim Menezes; Ramadinha e o Distrito de São José da Mata. Ele também se comprometeu em fazer o mesmo tipo de obra na rua Francisco Ramalho, no bairro do Itararé.

Para o prefeito, são inúmeros os benefícios deste tipo de ação, destacando-se a melhoria da qualidade de vida da população, valorização dos imóveis e aperfeiçoamento das condições de mobilidade urbana, sobretudo em relação ao setor de transportes coletivos.

Além disso, esta ação governamental estimula o setor econômico, sendo mais um atrativo para a instalação de empresas de grande porte na cidade.

Como as obras de pavimentação, em sua maioria, tem sido executadas com recursos próprios, o prefeito lembrou a importância da população contribuir com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pois os valores investidos pelos contribuintes garantem um retorno certo em favor da comunidade por meio de um grande número de ruas pavimentadas e até mesmo ampliadas.