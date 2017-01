Mesa Diretora da CMJP visita Tribunal de Contas da Paraíba

O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba em exercício, conselheiro André Carlo Torres Pontes, recebeu em audiência, na manhã desta terça-feira (10), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, nas pessoas dos vereadores Marcos Vinícius Sales Nóbrega, João dos Santos Filho (vice-presidente) e Valdir Jose Dowsley (Dinho).

Os representantes do Legislativo da Capital estiveram na Corte de Contas, acompanhados de assessores, para fazer o recadastramento no sistema eletrônico do TCE, que vai permitir o acompanhamento da gestão em tempo real.

O presidente André Carlos explicou aos vereadores a nova dinâmica do Tribunal de Contas, a partir do atual exercício, quando as contas dos gestores serão acompanhadas, concomitantemente, às atividades.

Essa nova realidade, segundo o conselheiro, trará mais celeridade no trabalho do órgão e permitirá aos gestores identificar as inconformidades que poderão ser sanadas em tempo hábil.

Na oportunidade, o vereador Marcos Vinícius enfatizou sua disposição em ampliar a transparência dos atos da Câmara Municipal e disse que pretende antecipar ao público as pautas de projetos e atos a serem discutidos e votados pelos vereadores.

Solicitou do TCE a realização de um treinamento para os vereadores, face às ferramentas de controle, especialmente no que diz respeito ao sistema Sagres, Tramita e Portal dos Gestores.

Segundo André Carlo, o TCE tem a prerrogativa de ser órgão orientador, tanto que, já nesta quarta-feira (11), inicia um treinamento para servidores, advogados e contadores a serviço dos 223 municípios sobre as ferramentas de uso e acesso ao Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (Sagres), Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos (Tramita) e o Portal do Gestor.

Os dirigentes falaram ainda de parceria entre a Câmara Municipal e o Tribunal, visando a veiculação de informações do Tribunal de Contas na grade da TV Câmara.

A ideia seria a criação de um programa informativo sobre as atividades institucionais do TCE, para veiculação periódica na programação da TV.

Da Redação com Ascom