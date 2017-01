Mesa Diretora da CMJP visita Cartaxo e presidente ressalta harmonia entre poderes

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Marcos Vinícius (PSDB), acompanhado dos membros da Mesa Diretora, fez uma visita de cortesia na tarde desta terça-feira (10) ao prefeito da capital, Luciano Cartaxo (PSD), onde trataram de temas referentes ao convívio harmônico entre Legislativo e Executivo.

Para Marcos Vinícius, o papel da Câmara é focar nos temas de interesse da população, priorizando uma pauta positiva, onde o cidadão veja no seu dia a dia os benefícios da atuação dos agentes políticos.

“A Câmara vai priorizar os debates de interesse da população. Nosso convívio será o melhor possível com a prefeitura da capital”. E completou: “Sabemos da sensibilidade do prefeito Luciano Cartaxo neste sentido e de sua vocação democrática, sempre priorizando o diálogo”.

Já a 1ª secretária da Mesa, vereadora, Raíssa Lacerda (PSD), testemunhou para o prefeito o clima amistoso no parlamento.

“É um dos melhores momentos que já vivenciamos na Câmara, onde todos são ouvidos”, disse.

Já o prefeito demonstrou profunda receptividade com a visita e destacou a necessidade de ouvir sempre os vereadores, já que são os representantes da população.

“Orientei nossa equipe para que mantenha os ouvidos atentos ao Legislativo. Afinal, nossa meta é sempre atender aos pessoenses”, frisou.

Também estiveram presentes ao encontro o primeiro vice-presidente, Lucas de Brito (PSL), o segundo vice-presidente, João dos Santos (PR), a primeira secretária; Raíssa Lacerda (PSD) e o terceiro secretário, Eduardo Carneiro (PRTB).

Além dos secretários de Gestão Governamental e Articulação Institucional, Adalberto Fulgêncio, e o secretário chefe de gabinete, Hildevânio Macedo.

Hildevânio, por sua vez, destacou a importância da realização de parcerias na capacitação de servidores. Proposta foi bem recebida pela mesa e mereceu uma reflexão do primeiro vice-presidente, Lucas de Brito.

“É importante pensar em mecanismos que possibilitem o crescimento através do conhecimento”, disse o parlamentar.

Eduardo Carneiro e João dos Santos, que compõem o bloco de oposição, destacaram que pretendem fazer uma oposição propositiva, observando possíveis problemas para alertar a gestão e sugerir soluções.

“Nosso objetivo é pensar sempre no bem da população, cobrando a prefeitura, mas sem fazer uma oposição raivosa”, frisou Carneiro. Já João dos Santos, fez questão de reiterar o discurso do colega de bancada. “Estamos aqui para exercer o papel de oposicionistas com responsabilidade”, insistiu.

