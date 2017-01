Mesa diretora da CMJP estreita relações com MPF e Receita Federal

Diálogo e respeito a todas as instituições. Esta parece ser uma das marcas que já vem sendo implantadas pelo presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Marcos Vinícius (PSDB), que na tarde desta terça-feira (17) manteve encontros, ao lado dos vereadores João dos Santos (PR), Bispo José Luiz (PRB) e Raíssa Lacerda (PSD), com o delegado da Receita Federal, Marialvo Laureano, e o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Rodolfo Alves Silva.

A Mesa Diretora da Casa de Napoleão Laureano ofereceu a Receita Federal (RF) um espaço para a divulgação de ações importantes, mas pouco conhecidas, como a doação de mercadorias apreendidas para entidades filantrópicas.

A ideia é que abrigos de idosos, hospitais e demais entidades que busquem prestar assistência aos que mais necessitam, possam receber doações de equipamentos importantes por parte da Receita.

Marcos Vinícius destacou ainda que a Casa conta com três canais de comunicação, sendo: TV, portal e uma rádio em fase de implantação. E colocou todos à disposição da Receita Federal para a exibição de conteúdo interesse social.

“Temos uma TV com amplo alcance e que está de portas abertas para exibir programas que tenham essa finalidade, para conscientização cada vez maior das pessoas sobre o papel de cada instituição e sobre seus direitos e deveres”, afirmou Marcos Vinícius.

Além da parceria em Comunicação, Marcos Vinícius propôs que o órgão ofereça cursos de capacitação fiscal para câmaras municipais em toda região metropolitana, evitando transtornos para as Casas Legislativas.

Marialvo esclareceu que a Receita possui o Programa Nacional de Educação Fiscal que busca “a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado”.

Já na visita ao MPF-PB, o procurador-chefe, Rodolfo Alves Silva, se mostrou entusiasmado com o espaço oferecido pela CMJP para campanhas de combate à corrupção.

“Trabalhamos com assuntos que influenciam bastante a vida das pessoas e seria interessante pautá-los na TV Câmara JP, auxiliando tanto as ações do órgão quanto a educação dos cidadãos”, avaliou.