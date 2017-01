Mesa diretora da CMCG só se posiciona sobre 13º após decisão do TCE

Foto: Paraibaonline

A vereadora Ivonete Ludgério (PSD), nova presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, comentou sobre a implantação do 13º salário para os vereadores da cidade.

Ivonete disse que a mesa diretora já procurou o Tribunal de Contas e só vai tomar uma providência após o posicionamento da corte.

Ela explicou que existe já uma ação tramitando no TCE questionando o 13º que já é pago pela Câmara de João Pessoa.

– Vamos esperar essa questão entrar na pauta de votações do Tribunal, o que deve acontecer agora na volta do recesso e dependendo da resposta é que vamos tomar um direcionamento em relação a essa questão do décimo terceiro – afirmou.

As declarações foram concedidas ao telejornal Itararé Notícias da TV Itararé (canal 18.1, digital, e 19, analógico, em Campina).

Da Redação