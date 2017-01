Menores são apreendidos tentando arremessar drogas e celulares para o Serrotão

Dois menores foram apreendidos nesta quarta-feira (25) tentando arremessar drogas celulares e outros equipamentos para dentro do pátio do Presídio do Serrotão, em Campina Grande.

Com eles foram apreendidos cinco celulares, dois carregadores, porção de maconha e porção de cocaína.

O material seria arremessado de dentro de um ônibus quando passasse na rua lateral do presídio.