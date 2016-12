Menor esconde gravidez por 8 meses e tenta abandonar bebê fruto de suposto estupro

O Natal de uma família moradora do bairro Gurguri na cidade de Mamanguape tinha tudo para se transformar em uma tragédia.

É que uma adolescente de 15 anos deu à luz a uma menina com oito meses de gestação na tarde dessa sexta-feira, 23. Após o parto, que ela mesmo fez no banheiro, deixou a criança descoberta do lado de fora da casa, por um beco que dá acesso à rua.

Um homem que passava na hora, viu a cena e chamou uma vizinha da menor. O Samu foi acionado e levou a recém nascida ao hospital mais próximo. A criança está bem.

A adolescente teve hemorragia e foi socorrida em uma viatura da PM para o hospital Geral de Mamanguape. Ela escondeu a gravidez durante todo o período porque teria sido estuprada por um amigo da família e o mesmo ameaçado ela e os pais de morte.

O suspeito já foi identificado e um exame de DNA vai confirmar o suposto estupro e a paternidade da criança.

Apesar do ocorrido, os pais da adolescente acolheram o bebê e ficaram felizes com o nascimento da primeira neta a qual já deram o nome de Maria Vitória.

Da Redação