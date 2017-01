Menor é apreendido após praticar arrastão em academia de João Pessoa

Policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 5º Batalhão apreenderam em flagrante, na noite dessa terça-feira (17), um adolescente de 16 anos que tinha acabado de praticar um arrastão em uma academia de musculação, no bairro das Indústrias, em João Pessoa.

O jovem estava acompanhado de outro suspeito – que conseguiu fugir – e levaram no roubo celulares dos alunos e dois notebooks do estabelecimento, bem como uma moto que estava estacionada no local.

De acordo com os policiais que realizaram a apreensão, a dupla foi perseguida logo após o roubo e todo o material do assalto foi recuperado, além de outra moto, que também tinha sido roubada no bairro, no mesmo dia. O jovem que fugiu estava com um revólver calibre 38. O adolescente apreendido foi encontrado com um simulacro (réplica) de uma pistola.

Ele foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel, onde as vítimas do assalto compareceram para pegar de volta os objetos roubados e registrar a ocorrência.