Membros do Concidade-CG tomam posse nesta quarta

Os 39 membros do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande (Concidade/CG) tomarão posse às 10h desta quarta-feira, 28, no auditório do Ipsem – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.

O mandato dos conselheiros do Concidade será de três anos, sendo admitida recondução. A presidência do Concidade será, em mandatos alternados, do Secretário Municipal de Planejamento.

O Concidade é um órgão colegiado, de natureza permanente, caráter consultivo e deliberativo.

Seu objetivo é acompanhar, analisar, propor e aprovar as diretrizes para o desenvolvimento urbano, visando à promoção e integração do planejamento e das ações de gestão do solo urbano, habitação, saúde, educação, saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade.

Reunindo representantes do poder público e da sociedade civil, o Conselho integra a gestão urbana do município e do Sistema Nacional de Política Urbana.

Seus membros deverão garantir a continuidade das políticas, programas e projetos de desenvolvimento urbano do município, além de monitorar o processo de implementação do orçamento municipal, conforme as deliberações relacionadas às políticas setoriais de desenvolvimento urbano.

O Concidade é representado por membros do Poder Executivo Municipal (40%) e da sociedade civil organizada (60%), totalizando 39 membros titulares e seus respectivos suplentes. Representarão o poder executivo municipal membros da Secretaria de Planejamento e das Coordenadorias de Planejamento Urbano e de Habitação de Interesse Social; além das Secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Obras, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Juventude, Esporte e Lazer, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Empresa Municipal Urbana da Borborema (Urbema), Procuradoria Geral do Município e AMDE – Agência Municipal de Desenvolvimento.

Da sociedade civil organizada haverá representações do Poder Público Estadual (Cagepa); um do Poder Publico Federal (Caixa Econômica Federal); dos Movimentos Sociais e Populares, pertencentes às associações comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia, movimentos de lula por terra e demais entidades voltadas a questão do desenvolvimento urbano.

Também farão parte representantes de entidades empresariais; entidades sindicais; entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa e de Conselhos Profissionais; representantes de Organizações Não Governamentais ou Organizações Sociais Civis de Interesse Público e da Câmara Municipal de Campina Grande.

Audiências Públicas – As audiências públicas, a serem convocadas pelo Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande, buscarão favorecer a cooperação entre os diversos setores sociais e o Poder Publico Municipal, promovendo o debate sobre temas de interesse do município. Poderão participar das audiências publicas qualquer pessoa interessada pelo tema a ser tratado.

O Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande (Concidade-CG)

será composto pelos seguintes representantes

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento de Campina Grande (Seplan)

André Agra Gomes de Lira

Coordenadoria de Planejamento Urbano

Rodolfo Saúl Rojas (Titular)

Murilo Bruno Cabral (Suplente)

Coordenadoria de Habitação de Interesse Social

Alexleide Soares Mota (Titular)

Alda Valéria Cruz Melo (Suplente)

Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma)

Geraldo Nobre Cavalcanti (Titular)

Denise de Sena Moreira Alves (Suplente)

Secretaria de Obras

Jocélia da Costa (Titular)

Verônica Chaves de Góes (Suplente)

Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

Maésio Tavares de Melo (Titular)

Genilda Gouveia da Silva (Suplente)

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede)

Rosalvo de Menezes Filho (Titular)

Roberta Caroline Gonçalves Jordão de Souza (Suplente)

Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (Sejel)

Ely Ramos da Silva (Titular)

Manoel Lindoarte de Albuquerque (Suplente)

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP)

Félix Araújo Neto (Titular)

Araci Brasil Leite de Arruda Câmara (Suplente)

Empresa Municipal de Urbanização da Borborema (Urbema)

José Marques Filho (Titular)

Raimundo Antônio de Souza Carvalho (Suplente)

Procuradoria Geral do Município

Herlaine Roberta Nogueira Dantas (Titular)

Alessandro Farias Leite (Suplente)

Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE)

Gabriel Dantas Vilar (Titular)

Josiane Ferreira Alves (Suplente)

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – Será representada por um vereador eleito e os três primeiros suplentes em cada coligação

REPRESENTANTES ELEITOS DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONCIDADE/CG

REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL

Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa)

José Augusto de Sousa (Titular)

Ronaldo Amâncio Meneses (Suplente)

REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO FEDERAL

Caixa Econômica Federal (CEF)

Bruno Lopes Vilar (Titular)

Álvaro Barbosa Filho (Suplente)

REPRESENTANTES ELEITOS DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONCIDADE/CG

REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES

União Campinense Das Equipes Sociais (Uces)

João Batista Pereira da Silva (Titular)

Pedro Francivaldo Elias da Costa (Suplente)

Coordenação dos Clubes de Mães

Maria Lúcia Herculano Pinto (Titular)

Petronilia Gonçalves de Barros (Suplente)

União Brasileira De Mulheres

Maria de Lourdes de Souza Bezerra (Titular)

Maria de Fátima Macedo (Suplente)

Movimento Pelo Direito à Moradia

Joelma Barros da Silva (Titular)

Antônia da Silva (Suplente)

Movimento nos Bairros Vilas e Favelas

Emerson Lira Nascimento (Titular)

Milton Sérgio Mendonça da Silva (Suplente)

Federação Paraibana do Movimento Comunitário

Fernando Jordão da Silva (Titular)

Severino do Ramo dos Santos Silva (Suplente)

Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região/PB

José Romualdo Marques De Figueiredo (Titular)

José Pereira Irmão (Suplente)

REPRESENTANTES DOS EMPRESÁRIOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO E AO FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Federação das Indústrias do Estado Da Paraíba (FIEP)

José Edivaldo Sousa (Titular)

Herden Sales Porto (Suplente)

Sindicato de Transportes das Empresas de Passageiros de Campina Grande (Sitrans)

José Anchieta Bernardino Gomes Filho (Titular)

Fernando Soares dos Santos (Suplente)

Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG)

Antônio Andrade Irmão (Titular)

Joseane Muniz Brandão (Suplente)

Sindicato das Empresas de Compras, Vendas, Locação e Administração de Imóveis Comerciais Da Paraíba (Secovi/PB)

Allan Thierson Silva Costa (Titular)

Jarbas Araújo Pessoa (Suplente)

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES ATRAVÉS

DE SUAS ENTIDADES SINDICAIS

Central Única Dos Trabalhadores (CUT)

Suênia Costa Santos Vieira da Silva (Titular)

Jardel Wadson Queiroz (Suplente)

Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

José do Nascimento Coelho (Titular)

Pedro da Silva Medeiros (Suplente)

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba – SINTEP/PB

Maria do Socorro Ramalho (Titular)

Magna de Oliveira Borges (Suplente)

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema(Sintab)

Giovanni Freire da Silva (Titular)

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas da Paraíba (STIUPB)

Wilton Maia Velez (Suplente)

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES PROFISSIONAIS

ACADÊMICAS E DE PESQUISA

Universidade Federal De Campina Grande (UFCG)

Patrícia Hermínio Cunha Feitosa (Titular)

Lívia Izabel Bezerra de Miranda (Suplente)

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Maria Jackeline Feitosa Carvalho (Titular)

Antônio Albuquerque da Costa (Suplente)

Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento – CESED/FACISA

Aida Paula Pontes de Aquino (Titular)

Conselho Regional de Corretores de Imóveis (COFECI/CRECI)

José Garibaldi Porto Junior (Suplente)

REPRESENTANTES DAS ONGS COM ATUAÇÃO NA ÁREA

Organização Papel Marche

Marinalva Silva Sousa (Titular)

Fernanda Alves Guedes (Suplente)

Instituto Cresce Campina – ICC

Francisco Márcio Eugênio Vieira Saraiva (Titular)

Maria Aldano de França (Suplente)

Da Redação com Codecom/CG